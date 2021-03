MotoGP | Valentino Rossi | “Bilanciamento della moto ottimo Bagnaia fa forte | forse troppo…”

(Di venerdì 26 marzo 2021)comincia bene la sua 26ma stagione dimondiale, firmando il miglior cronocarriera a Losail durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2021. Il 42enne di Tavullia, nonostante il record personale del circuito, si è dovuto accontentarenona posizione in classifica a 487 millesimi dal tempo di Jack Miller. Obiettivo centrato comunque per il nove volte iridato, ad un passo dalla qualificazione diretta per il Q2 di domani. “Ho fatto 1’53?8 e sono 9°? Questo è il problema di correre in, vanno tutti… Comunque sono contento perché l’obiettivo di oggi era entrare nella top10, dato che domani in FP3 si farà fatica a migliorare con le temperature più alte. Sono già stato più veloce rispetto ...

La Rossa dellaruggisce e regola la Yamaha ufficiale di Quartararo, che alle sue spalle ... è settimo tempo davanti ad Aleix Espargarò (con l'Aprilia V4 che continua a sorprendere) e...... prove che precedono il primo appuntamento stagionale del weekend dellain Qatar. Al termine ... Settimo piazzamento per Morbidelli eRossi, come in mattinata, si conferma nei primi ...Valentino Rossi è nono, come nella sessione mattutina ... Lenovo Team Ducati 349.5 1'53.422 0.035 / 0.035 3 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1'53.575 0.188 / 0.153 4 ...Quando un nono posto assume un valore più ampio rispetto al risultato in sè… Valentino Rossi conclude in quella posizione il suo venerdì del Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale ...