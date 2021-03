MotoGP | track limits | il sistema di controllo sarà più severo

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il direttore di gara dellaMike Webb ha annunciato che ildi sensori per ildeipiù raffinato in questo 2021. Piloti avvisati quindi, il metodo dicon sensori di pressione all’avanguardia della tecnologia non consentirà loro piccole ed eventuali malizie. Con questa automatizzazione, infatti, i piloti saranno puniti anche nel caso in cui eccedano solamente con una ruota al di fuori del cordolo. Da questa stagione chi calpesterà con l’intera superficie della gomma la parte verde, dipinta in tutte le piste oltre i cordoli in uscita di curva, verrà penalizzato. In questo senso non variano le regole legate ai. Nelle prove libere o in qualifica, infatti, verrà cancellato ...

...a lot at this. The Ducatis are very quick in Qatar, especially Jack, and the same goes for the Yamahas. And then there are always some surprises of course'. Translated by Heather Watson, ...... gara di Dirtalla quale il campione spagnolo prese parte, si commosse ripensando a quell'...vincendo il titolo nel suo anno da rookie con lo stupore di tutti i suoi nuovi colleghi dellae ...Un nuovo sistema di sensori a pressione cambia il metodo di valutazione in MotoGP per le infrazioni legate ai track limits.MotoGP stipendi 2021, quanto guadagnano i piloti. Sul fronte stipendi, domina il pluri-campione Marc Marquez, con un contratto da 25 milioni di euro annui dopo il rinnovo con Honda nel 2020. MotoGP st ...