MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Qatar: Morbidelli davanti a tutti! Valentino Rossi 9° dietro a Bagnaia (Di venerdì 26 marzo 2021) Franco Morbidelli ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Qatar 2021, prima tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro italiano si è subito messo in luce sul circuito di Losail e ha timbrato un interessante 1:54.921 in sella alla sua Yamaha Petronas. Il romano, secondo lo scorso anno in classifica generale, ha fatto la differenza per tutto il turno e si è subito issato al comando con 0.125 di vantaggio sullo spagnolo Aleix Espargarò, sorprendente secondo con la Aprilia. Il britannico Jack Miller è terzo al suo esordio con la Ducati ufficiale, attardato di 0.191 dal leader. Più distaccate le Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo (quarto a 0.292) e Maverick Vinales (sesto a 0.388), divisi dallo spagnolo Joan Mir (il Campione del Mondo è quinto a 0.334). Valentino Rossi, al ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Francoha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del2021, prima tappa del Mondiale. Il centauro italiano si è subito messo in luce sul circuito di Losail e ha timbrato un interessante 1:54.921 in sella alla sua Yamaha Petronas. Il romano, secondo lo scorso anno ingenerale, ha fatto la differenza per tutto il turno e si è subito issato al comando con 0.125 di vantaggio sullo spagnolo Aleix Espargarò, sorprendente secondo con la Aprilia. Il britannico Jack Miller è terzo al suo esordio con la Ducati ufficiale, attardato di 0.191 dal leader. Più distaccate le Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo (quarto a 0.292) e Maverick Vinales (sesto a 0.388), divisi dallo spagnolo Joan Mir (il Campione del Mondo è quinto a 0.334)., al ...

Advertising

SkySportMotoGP : ? @FrankyMorbido12 davanti a tutti nelle prime libere del 2021? (?? #FP1) ?? Primi 9 in mezzo secondo, 3 italiani in… - alisjasem1 : RT @SkySportMotoGP: ? @FrankyMorbido12 davanti a tutti nelle prime libere del 2021? (?? #FP1) ?? Primi 9 in mezzo secondo, 3 italiani in top… - FTraiettoria : MotoGP, Qatar: Morbidelli è il più veloce nelle FP1, 2° A. Espargaró - motorboxcom : #MotoGP Tutti i tempi della prima sessione di prove libere del #QatarGP #FP1 - tutticonvocati : ???@GiorgioTerruzzi: 'Strano vedere #Rossi in pista senza quel furore del momento della bagarre, ora si sta occupand… -