MotoGP Qatar 2021. Miller: “Spero di continuare così”, Bagnaia: “Bel passo” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Ho trovato un buon equilibrio sulla moto. Questa sera il grip era decisamente migliore del pomeriggio ma e’ ancora presto. Sono comunque stato bravo e Spero di continuare cosi'”. Cosi’ a Sky Sport l’australiano della Ducati, Jack Miller, miglior tempo dopo il venerdi’ di prove libere di MotoGP sul circuito di Losail, in Qatar. Gli fa eco un ottimo Pecco Bagnaia: “Nella FP2 ci siamo concentrati a fare ritmo e, nonostante la gomma dietro non fosse perfetta, sono riuscito ad avere un bel passo. I time attack sono venuti bene. Peccato per il secondo: ho beccato bandiera gialla dopo la caduta di Pol Espargaro e ho dovuto rinunciare al tempo”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) “Ho trovato un buon equilibrio sulla moto. Questa sera il grip era decisamente migliore del pomeriggio ma e’ ancora presto. Sono comunque stato bravo edicosi'”. Cosi’ a Sky Sport l’australiano della Ducati, Jack, miglior tempo dopo il venerdi’ di prove libere disul circuito di Losail, in. Gli fa eco un ottimo Pecco: “Nella FP2 ci siamo concentrati a fare ritmo e, nonostante la gomma dietro non fosse perfetta, sono riuscito ad avere un bel. I time attack sono venuti bene. Peccato per il secondo: ho beccato bandiera gialla dopo la caduta di Pol Espargaro e ho dovuto rinunciare al tempo”. SportFace.

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Tra sabbia e caldo, il circuito di Losail è impegnativo per le gomme: l'analisi in vista del primo weekend di gar… - SkySportMotoGP : ?? Bandiera rossa nelle FP2 ?? Tutti i piloti rientrano ai box Tutti i dettagli ? - SkySportMotoGP : ?? Super Ducati nelle FP2 ? Caduta nel finale per @polespargaro I tempi ? - Gazzetta_it : #MotoGP #Bagnaia: 'Più veloce del previsto: mi trovo troppo bene con questa #Ducati' #QatarGP - sportface2016 : #MotoGP, le parole dei due piloti #Ducati dopo le ottime libere del venerdì in #QatarGP -