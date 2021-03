MotoGP | Miller e Bagnaia esaltano la Ducati nelle FP2 Morbidelli e Valentino Rossi in top10

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 marzo 2021) Uno-dueal termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio del Qatar 2021, round inaugurale del nuovo Mondiale. I 45 minuti della FP2 hanno messo in evidenza l’ottima competitività delle GP21 di Borgo Panigale in quel di Losail, con il miglior tempo assoluto dell’australiano Jackappena davanti al compagno di squadra Francescoe con il quarto posto assoluto di Johann Zarco conPramac. 1’53?387 è il crono firmato da un ottimo, che si conferma sui livelli d’eccellenza dei test, mentreha fatto un bel passo avanti sul giro secco portandosi in piazza d’onore a soli 35 millesimi dal teammate aussie e candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche di domani. Terza posizione per la migliore ...