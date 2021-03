MotoGP – Luca Marini: il racconto di papà Massimo (Di venerdì 26 marzo 2021) Massimo Marini racconta il percorso del figlio Luca fino alla MotoGP. In una bella intervista a La Repubblica il papà di Luca Marini ha raccontato il percorso del figlio che l’ha portato fino a gareggiare contro il fratello/campione Valentino Rossi. Massimo Marini psicologo specializzato in psicoterapia infantile e adolescenziale ha ripercorso i primi passi di Luca ricostruendo le dinamiche mentali che lo hanno spinto verso il mondo delle due ruote. Luca Marini: “vorrei diventare il pilota più veloce del mondo” Non avrà avuto il papà pilota nel motomondiale ma anche Luca ha ricevuto un aiuto formidabile per raggiungere certi traguardi, con i suoi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021)racconta il percorso del figliofino alla. In una bella intervista a La Repubblica ildiha raccontato il percorso del figlio che l’ha portato fino a gareggiare contro il fratello/campione Valentino Rossi.psicologo specializzato in psicoterapia infantile e adolescenziale ha ripercorso i primi passi diricostruendo le dinamiche mentali che lo hanno spinto verso il mondo delle due ruote.: “vorrei diventare il pilota più veloce del mondo” Non avrà avuto ilpilota nel motomondiale ma ancheha ricevuto un aiuto formidabile per raggiungere certi traguardi, con i suoi ...

