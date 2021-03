MotoGP, Franco Morbidelli: “Le Ducati hanno un grosso vantaggio in rettilineo, dobbiamo lavorare sui dettagli” (Di venerdì 26 marzo 2021) Franco Morbidelli ha concluso in settima posizione la sua giornata, la prima del weekend del GP del Qatar 2021 di MotoGP. In questo esordio iridato sulla pista di Losail l’alfiere del Team Yamaha Petronas ha lavorato molto in ottica gara, mettendo insieme i “pezzi del puzzle” e rimediando dalla Ducati dell’australiano Jack Miller 0?289. Un distacco minimo, ma un riscontro che certifica il grande equilibrio della categoria visto il piazzamento di Franco. Detto questo, si prospetta un fine-settimana difficile perché la Rossa va forte e in accelerazione ha un grande vantaggio. Per questo sarà necessario lavorare a dovere sulla strategia di corsa e capire quale sarà la gomma giusta per domenica. Da questo punto di vista, il “Morbido” ha montato una media sul posteriore per ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021)ha concluso in settima posizione la sua giornata, la prima del weekend del GP del Qatar 2021 di. In questo esordio iridato sulla pista di Losail l’alfiere del Team Yamaha Petronas ha lavorato molto in ottica gara, mettendo insieme i “pezzi del puzzle” e rimediando dalladell’australiano Jack Miller 0?289. Un distacco minimo, ma un riscontro che certifica il grande equilibrio della categoria visto il piazzamento di. Detto questo, si prospetta un fine-settimana difficile perché la Rossa va forte e in accelerazione ha un grande. Per questo sarà necessarioa dovere sulla strategia di corsa e capire quale sarà la gomma giusta per domenica. Da questo punto di vista, il “Morbido” ha montato una media sul posteriore per ...

