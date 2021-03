MotoGP | Francesco Bagnaia | “La bandiera gialla mi ha condizionato | stavo migliorando”

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 marzo 2021)“Pecco”inizia la sua esperienza con il team Ducati ufficiale nel modo migliore. Il pilota torinese, infatti, conclude la sua prima giornata di lavoro del Gran Premio del Qatar 2021 di. Il suo compagno di scuderia Jack Miller ha fatto segnare il miglior tempo di 1:53.387 con appena 35 millesimi di divario proprio da “Pecco”. Un uno-due davvero notevole per il team di Borgo Panigale, che conferma come la GP21 sia una moto ideale per il tracciato di Losail. Un risultato corroborato dal quarto posto di Johann Zarco, con la moto del team Pramac, a 199 millesimi di distacco. Sembra aprirsi uno scenario davvero interessante per la Ducati nel deserto qatariota. Il suo commento al termine del venerdì in pista: “Dopo una prima sessione di studio, nella FP2 abbiamo iniziato a cercare il ritmo – spiega ai microfoni di Sky ...