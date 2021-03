MotoGP, anche il campionato 2021 sarà senza padroni? (Di venerdì 26 marzo 2021) La MotoGP accende i motori per la stagione 2021. Questo weekend si terrà il Gran Premio del Qatar, con le prime prove libere previste già oggi. Bisogna sottolineare che tutti i piloti hanno già assaggiato il circuito, visti i diversi giorni di test invernali che hanno avuto a disposizione sul circuito di Losail. E proprio dai risultati di queste giornate di prova si può azzardare qualche previsione per la MotoGP 2021, tenendo sempre ben presente, che quando è l'ora di gareggiare la musica cambia sempre. In questa stagione poi, c'è un'altra grande novità, ovvero l'assenza di tre big come Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Marc Marquez, ognuno per tre motivi diversi. Se il "Dovi" si è preso un anno sabbatico - anche se a metà aprile proverà l'Aprilia MotoGP come ospite di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Laaccende i motori per la stagione. Questo weekend si terrà il Gran Premio del Qatar, con le prime prove libere previste già oggi. Bisogna sottolineare che tutti i piloti hanno già assaggiato il circuito, visti i diversi giorni di test invernali che hanno avuto a disposizione sul circuito di Losail. E proprio dai risultati di queste giornate di prova si può azzardare qualche previsione per la, tenendo sempre ben presente, che quando è l'ora di gareggiare la musica cambia sempre. In questa stagione poi, c'è un'altra grande novità, ovvero l'asdi tre big come Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Marc Marquez, ognuno per tre motivi diversi. Se il "Dovi" si è preso un anno sabbatico -se a metà aprile proverà l'Apriliacome ospite di ...

Advertising

corkskangaroo : #umarell2k21 improvvisamente hashtag valido anche in #MotoGP #QatarGP - hazzassmile : quest'anno ho deciso di fare il motogp fantasy e F1 fantasy, guardate come fallirò miseramente anche qua ?????? - hazzassmile : sto facendo il motogp fantasy e non so chi mettere come gold riders insieme a Marc (si sono una clown ed ho messo l… - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #MotoGP, Valentino #Rossi marchio globale: #sponsor arabo per il brand #VR46 @ValeYellow46 @MotoGP #tanalentertainment htt… - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: #MotoGP, Valentino #Rossi marchio globale: #sponsor arabo per il brand #VR46 @ValeYellow46 @MotoGP #tanalentertainment htt… -