Morto Enzo Spaltro | il professore che portò la psicologia in tv

(Di venerdì 26 marzo 2021)il, tra i più noti psicologi italiani di fama internazionale, tra i pionieri delladel lavoro e il primo a introdurre alla Rai i test psicologici. Si è spento oggi a Bologna all’età di 91 anni. Era stato allievo di padre Agostino Gemelli all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e si era poi specializzato con il suo maestro indel lavoro, sviluppandone le idee e diventando tra i principali professionisti in questo ambito. Ha fondato nel 1968 con Alberto Mondatori e Caio Primo Odescalchi la rivista “e Lavoro”, di cui è stato a lungo direttore, ed ha diretto anche il periodico “Italiana”.è stato per due volte presidente della Società Italiana ...

rep_bologna : Morto Enzo Spaltro, il primo psicologo della tv [aggiornamento delle 18:31]

Senise, la Basilicata e tutto il mondo accademico piangono, oggi, un luminare della psicologia e non solo: èa 91 anni il professorSpaltro, psicologo del lavoro, noto a livello nazionale e internazionale. ''Spaltro è stato attivo nella professione fino in fondo - come ricorda oggi Maria ...Con queste parole, Maria Antonietta Gulino , presidente Ordine degli Psicologi della Toscana, e il Consiglio dell'Ordine, ricordano il professorSpaltro, deceduto quest'oggi a Bologna all'età di ...26 Marzo 2021 - “Apprendiamo con vero dispiacere della morte del professor Enzo Spaltro - ha dichiarato il direttore generale di Emil Banca, Daniele Ravaglia - ci - Renonews.it ...L'accaduto, durante un controllo dell'Arma in un magazzino. Il 21enne era già stato denunciato per aver danneggiato l'autovettura di un concittadino ...