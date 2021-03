Morgan denunciato per stalking dalla ex fidanzata: “Ho scritto solo delle poesie” (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo quanto emerge dalla denuncia dell’ex compagna Alessandra Cataldo, Morgan non avrebbe accettato la decisione di terminare la relazione minacciandola con continue telefonate e messaggi. Nuova brutta vicenda giudiziaria in vista per Morgan dopo la confisca del suo appartamento nel 2019 a causa del mancato pagamento degli alimenti alle figlie. Il cantante all’anagrafe Marco Castoldi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo quanto emergedenuncia dell’ex compagna Alessandra Cataldo,non avrebbe accettato la decisione di terminare la relazione minacciandola con continue telefonate e messaggi. Nuova brutta vicenda giudiziaria in vista perdopo la confisca del suo appartamento nel 2019 a causa del mancato pagamento degli alimenti alle figlie. Il cantante all’anagrafe Marco Castoldi L'articolo proviene da Leggilo.org.

