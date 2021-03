Monza, buone notizie per Galliani: dimesso dall’ospedale San Raffaele (Di venerdì 26 marzo 2021) buone notizie per Adriano Galliani. Sta meglio ed è pronto a fare il suo ritorno a casa l'ad del Monza, Adriano Galliani, ricoverato due settimane fa all'Ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo è lo stesso amministratore delegato del club, attraverso un post condiviso tramite i propri canali social in cui ringrazia il personale medico che lo ha assistito negli ultimi giorni."Sono stato due settimane ricoverato in quella che vista da fuori sembra una struttura sportiva. All'interno c'è una tecnologia impressionante ma soprattutto la competenza e il cuore di infermieri e medici fantastici del San Raffaele. ??". embedcontent src="facebook" ... Leggi su mediagol (Di venerdì 26 marzo 2021)per Adriano. Sta meglio ed è pronto a fare il suo ritorno a casa l'ad del, Adriano, ricoverato due settimane fa all'Ospedale Sandi Milano dopo essere risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo è lo stesso amministratore delegato del club, attraverso un post condiviso tramite i propri canali social in cui ringrazia il personale medico che lo ha assistito negli ultimi giorni."Sono stato due settimane ricoverato in quella che vista da fuori sembra una struttura sportiva. All'interno c'è una tecnologia impressionante ma soprattutto la competenza e il cuore di infermieri e medici fantastici del San. ??". embedcontent src="facebook" ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : #Monza: buone notizie per #Galliani, l'ad dimesso dall'ospedale (FOTO) - Mediagol : Monza, buone notizie per Galliani: dimesso dall'ospedale San Raffaele - Andrea13411675 : Buone nuove? La produzione del #vaccino #PfizerBiontech arriva a Monza: “130mila dosi al giorno” - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ???? #Monza, arrivano buone notizie per #Berlusconi ?? Il patron dimesso dall’ospedale #LeBombeDiVlad #LBDV #News https://t… - BombeDiVlad : ???? #Monza, arrivano buone notizie per #Berlusconi ?? Il patron dimesso dall’ospedale #LeBombeDiVlad #LBDV #News -