Montemesola, domani seconda dose vaccino per over 80 (Di venerdì 26 marzo 2021) Il sindaco di Montemesola Ignazio Punzi, in un comunicato sui social, fa sapere che l'Asl ha confermato che domani 27 Marzo 2021 a partire dalle ore 10:00, verrà somministrata la seconda dose del vaccino anticovid agli over 80. Ad essere vaccinati saranno tutti coloro i quali hanno già ricevuto la prima dose il 6 marzo. Il prossimo sabato (3 aprile) si procederà invece, con chi ha ricevuto la prima dose il 13 marzo. Le operazioni si terranno sempre presso il Municipio che verrà sanificato sia questo pomeriggio, sia domani al termine delle vaccinazioni. Questa sera alle ore 21.00, invece, sarà effettuata una disinfezione nelle strade del paese a cura privati cittadini e imprese che, volontariamente, con propri mezzi e prodotti ...

