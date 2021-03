Montecorvino Pugliano: attentato ad un’azienda nella notte (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ certamente di natura dolosa l’incendio che a partire dalle 3:30 della scorsa notte ha interessato il capannone della Prologica Srl, un’azienda situata nei pressi del cimitero inglese a Montecorvino Pugliano, in un complesso industriale dove si trovano altri due siti. Il proprietario è residente a Nocera Inferiore e da quattro mesi aveva spostato la sua attività imprenditoriale nel capannone, dove si trova in affitto e che funge da hub per la logistica di merce. I carabinieri hanno trovato i lucchetti rotti e gli inneschi utilizzati per l’incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per tutta la notte. È stato chiesto anche l’intervento dell’Arpac per valutare se il fuoco e fiamme hanno generato fumi tossici per la popolazione. I carabinieri della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ certamente di natura dolosa l’incendio che a partire dalle 3:30 della scorsaha interessato il capannone della Prologica Srl,situata nei pressi del cimitero inglese a, in un complesso industriale dove si trovano altri due siti. Il proprietario è residente a Nocera Inferiore e da quattro mesi aveva spostato la sua attività imprenditoriale nel capannone, dove si trova in affitto e che funge da hub per la logistica di merce. I carabinieri hanno trovato i lucchetti rotti e gli inneschi utilizzati per l’incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per tutta la. È stato chiesto anche l’intervento dell’Arpac per valutare se il fuoco e fiamme hanno generato fumi tossici per la popolazione. I carabinieri della ...

