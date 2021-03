Monster Hunter Rise: disponibile il trailer di lancio! (Di venerdì 26 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, Capcom ha divulgato il trailer di lancio di Monster Hunter Rise, l’ultimo capitolo della popolare serie di RPG d’azione disponibile da oggi su Nintendo Switch Vi avevamo già parlato delle nostre prime ed ottime impressioni su Monster Hunter Rise nella nostra anteprima, che potete trovare cliccando qui. Oggi, il nuovo capitolo dell’apprezzatissima serie di Capcom arriva in esclusiva su Nintendo Switch per trasportarvi di peso nel colorato villaggio di Kamura, in cui dovrete difendervi dalla Furia, una calamità che si avvicina sempre più rapidamente. Per superarla e sopravvivervi, durante i combattimenti potrete servirvi di nuovi compagni di caccia Palamute e della meccanica di abbrancamento “Insetto filo”. Oltre ad essere ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, Capcom ha divulgato ildi lancio di, l’ultimo capitolo della popolare serie di RPG d’azioneda oggi su Nintendo Switch Vi avevamo già parlato delle nostre prime ed ottime impressioni sunella nostra anteprima, che potete trovare cliccando qui. Oggi, il nuovo capitolo dell’apprezzatissima serie di Capcom arriva in esclusiva su Nintendo Switch per trasportarvi di peso nel colorato villaggio di Kamura, in cui dovrete difendervi dalla Furia, una calamità che si avvicina sempre più rapidamente. Per superarla e sopravvivervi, durante i combattimenti potrete servirvi di nuovi compagni di caccia Palamute e della meccanica di abbrancamento “Insetto filo”. Oltre ad essere ...

Advertising

tuttoteKit : Monster Hunter Rise: disponibile il trailer di lancio! #Capcom #MonsterHunterRise #Nintendo #NintendoSwitch… - dhuanxia : il fatto che non posso giocare a monster hunter è il motivo per cui non mi riprenderò mai in questa vita - manddjarin : monster hunter rise sembra carino ma 60 euro al momento non ce li ho da spendere lmao - _Chloe_07 : RT @hirohikoshoda: Il mondo dei videogame incontra la cucina: arriva Monster Hunter Rise e il noto Chef Hiro lo omaggia con la ricetta dei… - patheimath0s : Monster Hunter Rise da solo vale l’acquisto di Nintendo Switch. -