Mondo del cinema in lutto: è appena venuto a mancare (Di venerdì 26 marzo 2021) Si è spento il regista francese Bertrand Tavernier. Aveva 79 anni. Premiato molte volte con i César, gli Oscar francesi, ebbe il riconoscimento come miglior regista al Festival di Cannes nel 1984 per "Una domenica in campagna". Nel 2015, alla Mostra di Venezia, ricevette il Leone d'Oro alla carriera. Regista di film come "Colpo di spugna", "Una domenica in campagna", "Che la festa cominci" o "La vita e niente altro", Tavernier, nato a Lione, è morto oggi a Saint-Maxime, nel sud della Francia. "Con la moglie Sarah, i figli Nils e Tiffany e i suoi nipoti, l'Istituto Lumière e Thierry Frémaux addolorati annunciano la scomparsa di Bertrand Tavernier", ha twittato l'associazione cinematografica che il regista presiedeva. Figlio del poeta René Tavernier, diventa critico cinematografico abbandonando gli studi di giurisprudenza.

