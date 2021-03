Mondiali pattinaggio, ottava la coppia Nicole Della Monica e Matteo Guarise (Di venerdì 26 marzo 2021) Si sono chiusi con il sorriso i Mondiali di pattinaggio di figura per Nicole Della Monica e Matteo Guarise. La 31enne di Albano Sant’Alessandro e il 32enne di Rimini hanno infatti concluso in ottava posizione la prova dedicata alle coppie, risalendo la graduatoria durante il programma libero e consegnando al tempo stesso all’Italia un pass olimpico. Apparsa in difficoltà nel corso dello short program a causa di alcuni errori, a partire da una caduta nel triplo rittberger lanciato, la coppia azzurra non si è persa d’animo e ha saputo sfoderare tutta la propria determinazione sulle note di “Pilgrims on a long Journey/Saturn”. In grado di trasformare la propria “rabbia agonistica” in energia propositiva, gli allievi di Cristina Mauri ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 marzo 2021) Si sono chiusi con il sorriso ididi figura per. La 31enne di Albano Sant’Alessandro e il 32enne di Rimini hanno infatti concluso inposizione la prova dedicata alle coppie, risalendo la graduatoria durante il programma libero e consegnando al tempo stesso all’Italia un pass olimpico. Apparsa in difficoltà nel corso dello short program a causa di alcuni errori, a partire da una caduta nel triplo rittberger lanciato, laazzurra non si è persa d’animo e ha saputo sfoderare tutta la propria determinazione sulle note di “Pilgrims on a long Journey/Saturn”. In grado di trasformare la propria “rabbia agonistica” in energia propositiva, gli allievi di Cristina Mauri ...

