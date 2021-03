(Di sabato 27 marzo 2021), come in campo femminile soltanto a Monaco 1991 in 115 anni. Allora con gli Stati Uniti di Kristi Yamaguchi, Tonya Harding e Nancy Kerrigan. Stavolta, a Stoccolma - trent'anni più tardi - ...

ItaliaTeam_it : ?????????? Grazie ai piazzamenti di Nicole Della Monica-Matteo Guarise e di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini ai Mondi… - Eurosport_IT : 'Che magia, non hanno sbagliato praticamente niente' ??? Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovskii conquistano la sh… - abuongi : #Ghiaccio #Figura #Donne In 125 anni un unico precedente, a Monaco 1991 con gli Stati Uniti di Yamaguchi, Harding e… - magicaGrmente22 : RT @Gazzetta_it: #Mondiali #pattinaggio #figura: tra le donne storica tripletta russa, l’oro alla #Shcherbakova - Gazzetta_it : #Mondiali #pattinaggio #figura: tra le donne storica tripletta russa, l’oro alla #Shcherbakova -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali pattinaggio

OA Sport

... Elizaveta Tuktamisheva ed Alexandra Trusova: isono sempre più un affare per pattinatori ... in Svezia gareggiano come rappresentanti della federazione nazionale di, con l'acronimo ...Direttaartistico 2021/ Streaming Rai: gran rimonta di Kiibus Andrea Sottil ha deciso di patteggiare la pena e per questo motivo ha evitato la squalifica, cavandosela con una ...Da Principessa di Russia a Regina del Mondo. Anna Shcehrbakova ha conquistato la medaglia d'oro nella gara del singolo femminile dei Mondiali 2021 di pattinaggio di figura, competizione in fase di svo ...E’ podio tutto russo, come peraltro prevedibile, ai Mondiali di Stoccolma 2021 di pattinaggio artistico. A salire sul gradino più alto trovando la medaglia d’oro è la nemmeno diciassettenne Anna Shche ...