Mobilità nell’era Covid | 6 italiani su 10 più sostenibili

Leggi su italiasera

(Di venerdì 26 marzo 2021) A causa di lockdown, smart working e didattica a distanza, gli spostamenti dei cittadini si sono ridotti drasticamente nel 2020, ma al netto delle limitazioni legate alla pandemia, quasi 6su 10, pari a circa 26,6 milioni di individui, dichiarano di aver cambiato, se non del tutto almeno in parte, le proprie abitudini in termini diadottando un approccio più sostenibile per l’ambiente. È questo uno dei dati emersi dalla seconda edizione dell’indagine sui comportamenti ecodeglicondotta per Facile.it da mUp Research e Norstat e realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta*. Quali le scelte disostenibile adottate daglinel 2020? Quasi 1 rispondente su 3 ha dichiarato di aver ridotto l’uso ...