Mirri: “Palermo fondato su sani principi. Centro sportivo luogo inclusivo per abbattere disuguaglianze” (Di venerdì 26 marzo 2021) Lega Pro affianca l’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti per ricordare le vittime innocenti delle mafie.Il vice presidente della Lega Pro, Marcel Vulpis, il presidente di Libera Don Ciotti e il presidente del Palermo FC, Dario Mirri, hanno presentato questa mattina a Torretta le iniziative sociali che il club organizzerà nel Centro sportivo della società nato nel Comune sciolto per mafia. Di seguito le parole del numero uno del Palermo, Dario Mirri."Dobbiamo aspettarci quello che ha detto Don Luigi. C'è poco da aggiungere. E' evidente che il nostro club non è ricco, ma non sempre credo che la povertà sia simbolo di debolezza. Abbiamo affondato la nostra società su elementi ben precisi quali dignità, onestà e principi sani. I ... Leggi su mediagol (Di venerdì 26 marzo 2021) Lega Pro affianca l’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti per ricordare le vittime innocenti delle mafie.Il vice presidente della Lega Pro, Marcel Vulpis, il presidente di Libera Don Ciotti e il presidente delFC, Dario, hanno presentato questa mattina a Torretta le iniziative sociali che il club organizzerà neldella società nato nel Comune sciolto per mafia. Di seguito le parole del numero uno del, Dario."Dobbiamo aspettarci quello che ha detto Don Luigi. C'è poco da aggiungere. E' evidente che il nostro club non è ricco, ma non sempre credo che la povertà sia simbolo di debolezza. Abbiamo afla nostra società su elementi ben precisi quali dignità, onestà e. I ...

