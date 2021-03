Miliardi con i vaccini ma meno blister, la Pfizer taglia il personale nelle Marche (Di venerdì 26 marzo 2021) ASCOLI - Se da un lato la multinazionale farmaceutica Pfizer sta facendo affari miliardari sui vaccini anti - Covid, nell'altra faccia della medaglia, quella delle compresse, le cose non vanno come ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 26 marzo 2021) ASCOLI - Se da un lato la multinazionale farmaceuticasta facendo affari miliardari suianti - Covid, nell'altra faccia della medaglia, quella delle compresse, le cose non vanno come ...

Advertising

CarloCalenda : La dispersione scolastica ha un costo altissimo, un vero fallimento dello Stato. Noi proponiamo 11 miliardi sulla… - matteosalvinimi : C’è chi pensa allo ius soli e c’è chi pensa ad aiutare gli italiani in difficoltà con un decreto da 32 miliardi. Ba… - Confcommercio : ???Nel 2020 la #ristorazione ha perso oltre 38 miliardi di fatturato, con la chiusura di 23mila imprese. Basta chiu… - GioMalafarina : @AleGrowth @borghi_claudio Non gli dovrebbe essere difficile darlo. Se con 11 miliardi alle P. Iva va al max il 5%… - coldiretti : #COVID19, Coldiretti: senza zone gialle fino al 30 aprile restano chiusi per il servizio al tavolo o al bancone i 3… -