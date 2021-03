Milano: ipotesi alleanza Sala-M5s, il ‘no’ di Pd e Azione (Di venerdì 26 marzo 2021) Milano, 26 mar. (Adnkronos) – Il Movimento 5 Stelle alleato con il centrosinistra alle prossime elezioni del Comune di Milano? La suggestione è arrivata da Gianluca Corrado, ex candidato sindaco di Milano per il M5S, ma non è stata accolta con grande entusiasmo. In un’intervista al Corriere della Sera, Corrado ha detto che questa volta l’alleanza tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle alle prossime amministrative milanesi è molto probabile: “Se si farà l’alleanza organica su scala nazionale, si farà anche a Milano”. Il centrosinistra ha chiesto subito spiegazioni a Giuseppe Sala, da poco entrato nei Verdi Europei e da tempo incline a tenere buoni rapporti con il Movimento fondato da Beppe Grillo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021), 26 mar. (Adnkronos) – Il Movimento 5 Stelle alleato con il centrosinistra alle prossime elezioni del Comune di? La suggestione è arrivata da Gianluca Corrado, ex candidato sindaco diper il M5S, ma non è stata accolta con grande entusiasmo. In un’intervista al Corriere della Sera, Corrado ha detto che questa volta l’tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle alle prossime amministrative milanesi è molto probabile: “Se si farà l’organica su scala nazionale, si farà anche a”. Il centrosinistra ha chiesto subito spiegazioni a Giuseppe, da poco entrato nei Verdi Europei e da tempo incline a tenere buoni rapporti con il Movimento fondato da Beppe Grillo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

