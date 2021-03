Milano Finanza, Sky verso l’acquisto di Serie B e Serie C. Ma c’è anche Eleven Sports (Di venerdì 26 marzo 2021) In seguito all’acquisto da parte di DAZN in collaborazione con Tim dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024, Sky potrebbe far partire una contromossa. Secondo quanto riferito da Milano Finanza, infatti, starebbe pensando di acquistare i diritti tv della Serie B, attualmente di proprietà di DAZN, e della Serie C, ora in mano a Eleven Sport. Ci si attende perciò un duello tra quest’ultimo e Sky, visto che l’emittente Andrea Radrizzani aveva già pensato ad acquistare i diritti della Serie cadetta. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) In seguito alda parte di DAZN in collaborazione con Tim dei diritti tv dellaA per il triennio 2021-2024, Sky potrebbe far partire una contromossa. Secondo quanto riferito da, infatti, starebbe pensando di acquistare i diritti tv dellaB, attualmente di proprietà di DAZN, e dellaC, ora in mano aSport. Ci si attende perciò un duello tra quest’ultimo e Sky, visto che l’emittente Andrea Radrizzani aveva già pensato ad acquistare i diritti dellacadetta. SportFace.

Advertising

peterkama : Milano Finanza: 'Sky all'assalto di Serie B e Serie C'. Ma c'è anche Eleven Sports - GranataAndy : Milano Finanza: 'Sky all'assalto di Serie B e Serie C'. Ma c'è anche Eleven Sports ?@ConfortiTiziana? ?? - ZioJackk : Diritti Tv Serie A 2021/2024: DAZN trasmetterà 7 gare in esclusiva, più le altre 3 in coesclusiva. Sky però, second… - green_milano : RT @n3nownewnext: Le @UN rilanciano, mantenere la promessa sui 100 miliardi di dollari all’anno per il clima - studiomarzocchi : Ultima Ora: Case a Milano, prezzi in aumento: boom delle periferie, fuga dai quartieri del centro. Le quotazioni… -