Advertising

zazoomblog : Milan A. Filippini: “Tonali? Critiche ingenerose ha bisogno di tempo” - #Milan #Filippini: #“Tonali? #Critiche -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Filippini

TUTTO mercato WEB

L'allenatore ha vinto lo Scudetto con ilnella stagione 1998/1999 e successivamente è stato ... Molti dei giocatori in rosa arrivarono dalla Serie C2, penso a Lizzani, Bertoni,, Rossi, e ...... Attaccanti : Gabriele Artistico (Parma), Riccardo Ciervo (Roma), Stephane Henoc N'Gbesso () ... Maurizio Viscidi; Allenatore: Carmine Nunziata; Assistenti Allenatori: Emanuele; ...Antonio Filippini, intervenuto a TMW Radio, ha spezzato una lancia in favore di Tonali, fin troppo bersagliato dalla critica: "Commenti ingenerosi? Secondo me sì, teniamo presente che ...