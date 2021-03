Migranti, Padre Zanotelli: “Basta stragi. Ci stiamo comportando da nazisti” (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – “Si stimano 60.000 migranti morti nel Mediterraneo ma ormai potremmo aver raggiunto le 100.000 vittime. Il Mare nostrum è diventato ormai un mare nero. Siamo davanti a un fenomeno estremamente grave e un giorno saremo portati davanti ai tribunali internazionali perché ci stiamo comportando come i nazisti“. Così ha denunciato Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano molto impegnato in difesa dei migranti, intervenendo alla conferenza stampa online di presentazione dell’iniziativa ‘Fame e Sete di Giustizia – Digiuno di solidarietà con i migranti‘, organizzata dall’associazione Cantiere casa comune, che a partire dalla Settimana santa di lunedì 29 marzo si osserverà ogni primo mercoledì del mese davanti al Parlamento. Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – “Si stimano 60.000 migranti morti nel Mediterraneo ma ormai potremmo aver raggiunto le 100.000 vittime. Il Mare nostrum è diventato ormai un mare nero. Siamo davanti a un fenomeno estremamente grave e un giorno saremo portati davanti ai tribunali internazionali perché ci stiamo comportando come i nazisti“. Così ha denunciato Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano molto impegnato in difesa dei migranti, intervenendo alla conferenza stampa online di presentazione dell’iniziativa ‘Fame e Sete di Giustizia – Digiuno di solidarietà con i migranti‘, organizzata dall’associazione Cantiere casa comune, che a partire dalla Settimana santa di lunedì 29 marzo si osserverà ogni primo mercoledì del mese davanti al Parlamento.

