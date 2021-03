“Mi hanno derubata”. Disavventura per Tina Cipollari: il ladro ha approfittato del momento. Ma lo hanno preso (Di venerdì 26 marzo 2021) Brutta Disavventura per Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne, nota al grande pubblico per il suo ‘savoir faire’ genuino e diretto, ha conquistato tutti soprattutto grazie ai siparietti con Gemma Galgani. A lei non perdona proprio nulla e, a quanto pare, la ‘simpatia’ è reciproca. Ultimamente abbiamo parlato di Tina sia per il giudizio poco lusinghiero che le ha riservato la dama di UeD sia per il suo misterioso accessorio. Nel primo caso Gemma, sul tema “chili di troppo” ha sferrato l’attacco: “Per Tina più che un solo fioretto potrei fare una lista, ma per non essere banale nel consigliarle un periodo di digiuno, direi solo che dovrebbe smettere di mangiare merendine fino alla fine dell’anno!”. Per quanto riguarda, invece, il borsello che Tina porta sempre con sé vi abbiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Bruttaper. L’opinionista di Uomini e Donne, nota al grande pubblico per il suo ‘savoir faire’ genuino e diretto, ha conquistato tutti soprattutto grazie ai siparietti con Gemma Galgani. A lei non perdona proprio nulla e, a quanto pare, la ‘simpatia’ è reciproca. Ultimamente abbiamo parlato disia per il giudizio poco lusinghiero che le ha riservato la dama di UeD sia per il suo misterioso accessorio. Nel primo caso Gemma, sul tema “chili di troppo” ha sferrato l’attacco: “Perpiù che un solo fioretto potrei fare una lista, ma per non essere banale nel consigliarle un periodo di digiuno, direi solo che dovrebbe smettere di mangiare merendine fino alla fine dell’anno!”. Per quanto riguarda, invece, il borsello cheporta sempre con sé vi abbiamo ...

Advertising

zazoomblog : Tina Cipollari derubata in un bar di Roma: ecco cosa le hanno preso - #Cipollari #derubata #Roma: #hanno - Italia_Notizie : Tina Cipollari derubata in un bar di Roma: ecco cosa le hanno preso - tisthedamnFra : @sippedsweetea ieri c'è stata la prima giornata di fare per le donne e Rika kihira (ti lascio la sua esibizione per… - vianneoo : @paol_2911 Ti capisco, hanno abbattuto la vecchia pensione al mare dove andavo da bambina, quando sono passata di l… - Sabrina82979809 : Adua non è che ha raccontata di essere stata derubata di un pacco di fagioli cazzo, ha raccontato di un abuso, e se… -