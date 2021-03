Meteo weekend delle Palme, torna qualche pioggia. Ecco dove (Di venerdì 26 marzo 2021) La rimonta dell’anticiclone verso l’Italia dall’Europa Occidentale si è definitivamente completata. Il freddo presente fino a qualche giorno fa è ormai solo un ricordo, con l’irruzione artica ormai traslata verso il Mar Nero e la Turchia. Ritorno di qualche pioggia, ma di scarso rilievoOra l’alta pressione deve però fronteggiare un primo attacco orchestrato dalla profonda depressione con perno fra Islanda e Regno Unito. L’azione ciclonica tende ad erodere l’anticiclone lungo il perimetro settentrionale, con ripercussioni in arrivo anche per l’Italia. Infiltrazioni umide d’origine atlantica arrecheranno qualche disturbo in diverse regioni dello Stivale. I primi sbuffi d’aria umida hanno già portato nuvolosità più accentuata tra Liguria ed Alta Toscana con anche le prime locali precipitazioni. La coda del fronte ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) La rimonta dell’anticiclone verso l’Italia dall’Europa Occidentale si è definitivamente completata. Il freddo presente fino agiorno fa è ormai solo un ricordo, con l’irruzione artica ormai traslata verso il Mar Nero e la Turchia. Ritorno di, ma di scarso rilievoOra l’alta pressione deve però fronteggiare un primo attacco orchestrato dalla profonda depressione con perno fra Islanda e Regno Unito. L’azione ciclonica tende ad erodere l’anticiclone lungo il perimetro settentrionale, con ripercussioni in arrivo anche per l’Italia. Infiltrazioni umide d’origine atlantica arrecherannodisturbo in diverse regioni dello Stivale. I primi sbuffi d’aria umida hanno già portato nuvolosità più accentuata tra Liguria ed Alta Toscana con anche le prime locali precipitazioni. La coda del fronte ...

Advertising

3BMeteo : ??? Per il weekend qualche pioggia su parte del Nord e alta Toscana. Generale rialzo termico con punte superiori a 2… - 3BMeteo : ?? Alle ore 8:30 il nostro Paolo Corazzon in diretta al @pelopippo su ???@radiokisskiss e sul canale TV 158?? Tutti gl… - Ettore572 : RT @ItalianAirForce: Puntuale come ogni venerdì è online la rubrica #Meteo #WeekEnd!????? Segui i nostri canali social, troverai le previsio… - StefyMeteo : RT @ItalianAirForce: Puntuale come ogni venerdì è online la rubrica #Meteo #WeekEnd!????? Segui i nostri canali social, troverai le previsio… - ItalianAirForce : Puntuale come ogni venerdì è online la rubrica #Meteo #WeekEnd!????? Segui i nostri canali social, troverai le previ… -