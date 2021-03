Meteo Roma: previsioni weekend fino al 28 marzo, temperature gradevoli (Di venerdì 26 marzo 2021) Le previsioni Meteo di Roma per questo weekend fino al 28 marzo mostrano un cielo perlopiù sereno. Nonostante siano previste un po’ di nuvole per la giornata di sabato 27 marzo, queste non andranno a compromettere la sitazione metereologica. La giornata di domenica 28 marzo sarà infatti ricca di sole a tutte le ore del giorno. La situazione Meteo sarà molto diversa rispetto alla settimana scorsa, infatti ricordiamo che sette giorni fa sulla Capitale la facevano da padrona le nubi. Anche le temperature sono in aumento e regaleranno due giorni miti e gradevoli. Meteo Roma: previsioni per sabato 27 marzo Le ... Leggi su romanotizie24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Lediper questoal 28mostrano un cielo perlopiù sereno. Nonostante siano previste un po’ di nuvole per la giornata di sabato 27, queste non andranno a compromettere la sitazione metereologica. La giornata di domenica 28sarà infatti ricca di sole a tutte le ore del giorno. La situazionesarà molto diversa rispetto alla settimana scorsa, infatti ricordiamo che sette giorni fa sulla Capitale la facevano da padrona le nubi. Anche lesono in aumento e regaleranno due giorni miti eper sabato 27Le ...

