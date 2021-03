Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 26 marzo 2021) Sabato molte nubi compatte nel corso delle ore diurne su tutto il territorio; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con nubi sparse. Migliora in nottata. Temperature comprese tra +7°C e +17°C. Domenica giornata di tempo stabile con qualche nube al mattino e sole prevalente nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +7°C e +20°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Sabato tempo stabile nel corso della giornata con molte nubi diffuse localmente anche compatte sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi su tutto il Lazio. Domenica tempo stabile con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube su gran parte della regione; in serata il tempo sarà asciutto con cieli ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 marzo 2021) Sabato molte nubi compatte nel corso delle ore diurne su tutto il territorio; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con nubi sparse. Migliora in nottata. Temperature comprese tra +7°C e +17°C. Domenica giornata di tempo stabile con qualche nube al mattino e sole prevalente nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +7°C e +20°C.Lazio:per ilSabato tempo stabile nel corso della giornata con molte nubi diffuse localmente anche compatte sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi su tutto il Lazio. Domenica tempo stabile con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube su gran parte della regione; in serata il tempo sarà asciutto con cieli ...

