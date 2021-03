Meteo oggi venerdì 26 marzo: segnali di primavera nel weekend delle Palme (Di venerdì 26 marzo 2021) Meteo oggi venerdì 26 marzo: segnali consistenti di primavera in arrivo sull’Italia, ma non mancheranno le piogge in alcune regioni Il weekend delle Palme si presenta all’insegna della stabilità, con il bollettino Meteo che non fa registrare particolari insidie se non in alcune regioni. Possibili piogge infatti nella giornata di oggi in Liguria e Marche, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 26 marzo 2021)26consistenti diin arrivo sull’Italia, ma non mancheranno le piogge in alcune regioni Ilsi presenta all’insegna della stabilità, con il bollettinoche non fa registrare particolari insidie se non in alcune regioni. Possibili piogge infatti nella giornata diin Liguria e Marche, L'articolo proviene da Leggilo.org.

