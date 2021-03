METEO Italia. Anticiclone disturbato nel weekend, poi caldo africano (Di venerdì 26 marzo 2021) METEO SINO AL PRIMO APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Un’estesa struttura anticiclonica si è distesa sul Mediterraneo, abbracciando ora tutta l’Italia e spegnendo le ultime infiltrazioni d’aria fredda dal Nord Europa. Ora l’alta pressione deve però fronteggiare un primo attacco orchestrato dalla profonda depressione con perno fra Islanda e Regno Unito, la quale pilota perturbazioni alle medie latitudini. L’azione ciclonica tende ad erodere l’Anticiclone lungo il perimetro settentrionale, con ripercussioni in arrivo anche per l’Italia. Correnti più umide atlantiche accompagneranno il passaggio della coda di una perturbazione, che arrecherà qualche disturbo principalmente al Nord e in piccola misura sulle regioni centrali negli ultimi giorni della settimana. Anticiclone africano in ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 26 marzo 2021)SINO AL PRIMO APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Un’estesa struttura anticiclonica si è distesa sul Mediterraneo, abbracciando ora tutta l’e spegnendo le ultime infiltrazioni d’aria fredda dal Nord Europa. Ora l’alta pressione deve però fronteggiare un primo attacco orchestrato dalla profonda depressione con perno fra Islanda e Regno Unito, la quale pilota perturbazioni alle medie latitudini. L’azione ciclonica tende ad erodere l’lungo il perimetro settentrionale, con ripercussioni in arrivo anche per l’. Correnti più umide atlantiche accompagneranno il passaggio della coda di una perturbazione, che arrecherà qualche disturbo principalmente al Nord e in piccola misura sulle regioni centrali negli ultimi giorni della settimana.in ...

