Meteo Italia al 9 aprile, attenzione alle sorprese invernali (Di venerdì 26 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Il quadro Meteo climatico potrebbe subire profondi cambiamenti e il periodo in esame è sempre lo stesso: le festività pasquali. Abbiamo analizzato i modelli matematici e giugno conferme, conferme riguardanti un cambio di guardia a livello di circolazione atmosferica e dovremo prestare attenzione a possibili rigurgiti invernali a questo punto sorprendenti. Va detto che anche nel mese di aprile determinate configurazioni possono rientrare a pieno titolo nella casistica mensile, ragion per cui anche qualora dovessero giungere irruzioni artiche non ci si dovrebbe stupire più tanto. Potrebbe, tra l’altro, rappresentare un passaggio stagionale fondamentale, quel passaggio di consegne tra l’Inverno e la Primavera allorquando il Vortice Polare tira definitivamente le ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Il quadroclimatico potrebbe subire profondi cambiamenti e il periodo in esame è sempre lo stesso: le festività pasquali. Abbiamo analizzato i modelli matematici e giugno conferme, conferme riguardanti un cambio di guardia a livello di circolazione atmosferica e dovremo prestarea possibili rigurgitia questo punto sorprendenti. Va detto che anche nel mese dideterminate configurazioni possono rientrare a pieno titolo nella casistica mensile, ragion per cui anche qualora dovessero giungere irruzioni artiche non ci si dovrebbe stupire più tanto. Potrebbe, tra l’altro, rappresentare un passaggio stagionale fondamentale, quel passaggio di consegne tra l’Inverno e la Primavera allorquando il Vortice Polare tira definitivamente le ...

