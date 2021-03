Meteo, forte scudo dell’anticiclone: weekend tra caldo ed alte temperature (Di venerdì 26 marzo 2021) Si rafforza il caldo sull’Italia grazie ad uno scudo dell’anticiclone che proteggerà il Meteo. Nel ‘weekend delle Palme’ regnano calde e temperature alte. Ci apprestiamo a vivere un altro ‘weekend delle palme‘ particolare, a causa del virus. Fortunatamente arrivano però belle notizie, soprattutto dal fronte Meteo, con il fine settimana che sarà protetto dall’anticiclone. Infatti, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Si rafforza ilsull’Italia grazie ad unoche proteggerà il. Nel ‘delle Palme’ regnano calde e. Ci apprestiamo a vivere un altro ‘delle palme‘ particolare, a causa del virus. Fortunatamente arrivano però belle notizie, soprattutto dal fronte, con il fine settimana che sarà protetto dall’anticiclone. Infatti, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

AgordinoMeteo : Taibon - Via al Forte ?? 7h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 0.8 °C Umidità: 86 % Pressi… - AgordinoMeteo : Taibon - Via al Forte ?? 6h | Meteo attuale Vento: 0.7 km/h NO Raffica: 0.7 km/h Temperatura: 0.4 °C Umidità: 86 %… - AgordinoMeteo : Taibon - Via al Forte ?? 5h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 1.3 °C Umidità: 84 % Pressi… - AgordinoMeteo : Taibon - Via al Forte ?? 4h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 1.8 °C Umidità: 82 % Pressi… - AgordinoMeteo : Taibon - Via al Forte ?? 3h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 2.8 °C Umidità: 79 % Pressi… -