Messina, si sente male durante la passeggiata sul lungomare: Gianluca muore a 27 anni (Di venerdì 26 marzo 2021) Altra tragedia nel messinese. A Nizza di Sicilia un 27enne, Gianluca Coledì, è morto stroncato da un malore mentre passeggiava sul lungomare in compagnia di un amico. Messina, muore Gianluca: stroncato da un malore sul lungomare Secondo quanto riporta MessinaToday, il ragazzo si sarebbe sentito male nel corso di una passeggiata con un altro giovane. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Altra tragedia nel messinese. A Nizza di Sicilia un 27enne,Coledì, è morto stroncato da un malore mentre passeggiava sulin compagnia di un amico.: stroncato da un malore sulSecondo quanto riportaToday, il ragazzo si sarebbe sentitonel corso di unacon un altro giovane. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

