Mercato Milan – Belotti, Diavolo in pole: le altre squadre interessate / News (Di venerdì 26 marzo 2021) Andrea Belotti, attaccante del Torino, è un obiettivo di Mercato del Milan. I rossoneri sono in prima fila, ma occhio alla concorrenza Leggi su pianetamilan (Di venerdì 26 marzo 2021) Andrea, attaccante del Torino, è un obiettivo didel. I rossoneri sono in prima fila, ma occhio alla concorrenza

Advertising

Claplaz : @davide__2701 @auro_milan Purtroppo le indagini di mercato indicano altro: ai giovani la Serie A non interessa. Si… - PianetaMilan : Milan in pole position per il Gallo ???? Questa la situazione ?? - PianetaMilan : Scende il valore di mercato di Romagnoli ?? Ecco i numeri ?? - BrezzoLoris : @AntoVitiello Adesso aspettiamoci per il Milan il peggio dalle telecronache e dal mercato - herzoa : @MilanPress_it La strategia su Romagnoli mi pare ovvia, il Milan proporrà il rinnovo alle stesse cifre con risposta… -