Mercato auto, Peugeot e FIAT trascinano Stellantis

Mercato auto, Peugeot e FIAT trascinano il gruppo Stellantis. Ma c'è il 'caso' della 500 elettrica. Carlos Tavares convoca i sindacati. Nonostante un mese difficile per il Mercato dell'auto, a febbraio il gruppo Stellantis ha fatto registrare risultati senza ombra di dubbio positivi. Mercato auto, a febbraio bene il gruppo Stellantis Secondo i dati forniti dal Ministero dei Trasporti, nel mese di febbraio sono state immatricolate 142.998 vetture, il 12,3% in meno rispetto al mese di febbraio del 2020. Sul Mercato delle auto pesano ovviamente le restrizioni legate all'emergenza coronavirus, le limitazioni agli spostamenti e il clima di ...

