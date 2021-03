Meno donne lavorano, più l’Italia diventa povera (Di venerdì 26 marzo 2021) I numeri non mentono mai. Ma che dicono sulla situazione delle donne italiane in relazione al lavoro? Che realtà ci restituiscono? Ecco, nel nostro Paese siamo davanti a uno scenario drammatico: siamo penultimi in Europa per occupazione femminile, ultimi se consideriamo la fascia d’età tra i 25 e 34 anni. Una donna su cinque smette di lavorare dopo aver avuto un figlio. Nel mese di dicembre 2020, l’Istat ha certificato una flessione complessiva dei posti di lavoro dello 0,4% rispetto al mese di novembre, che significa: 101mila occupati in Meno, ma il 98% dei posti di lavoro persi era di donne, 99mila unità. Se allarghiamo lo sguardo a tutto il 2020 la situazione non migliora: su 440mila posti di lavoro persi, 312mila coinvolgono l’occupazione femminile che è del 20% più bassa rispetto a quella degli uomini. Eppure in Italia il 51% ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 26 marzo 2021) I numeri non mentono mai. Ma che dicono sulla situazione delleitaliane in relazione al lavoro? Che realtà ci restituiscono? Ecco, nel nostro Paese siamo davanti a uno scenario drammatico: siamo penultimi in Europa per occupazione femminile, ultimi se consideriamo la fascia d’età tra i 25 e 34 anni. Una donna su cinque smette di lavorare dopo aver avuto un figlio. Nel mese di dicembre 2020, l’Istat ha certificato una flessione complessiva dei posti di lavoro dello 0,4% rispetto al mese di novembre, che significa: 101mila occupati in, ma il 98% dei posti di lavoro persi era di, 99mila unità. Se allarghiamo lo sguardo a tutto il 2020 la situazione non migliora: su 440mila posti di lavoro persi, 312mila coinvolgono l’occupazione femminile che è del 20% più bassa rispetto a quella degli uomini. Eppure in Italia il 51% ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Ora basta: è giunta l'ora di pagare le donne in modo equo'. Jill Biden lancia la sua crociata per la parità dei sa… - ___be_______ : RT @giomatrash: Tutto il mio sostegno va a Rosalinda, perché ciò che ho letto è pura follia. Io la ringrazio per aver scelto di raccontare… - daniele19921 : RT @Leonardofinmecc: @MauroLeonardi3 Per tutte le donne e gli uomini di buona volontà che si rimboccano le maniche, affrontando le difficol… - marinagarassino : RT @szampa56: Abbattere le disuguaglianze anche nella sanità. La “medicina di genere” rende meno diseguali le donne. Il mio saluto (spero a… - riotta : RT @szampa56: Abbattere le disuguaglianze anche nella sanità. La “medicina di genere” rende meno diseguali le donne. Il mio saluto (spero a… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno donne Coronavirus, Cittadini "Governo usi potenzialità ospedalità privata" ...Salutequità vengono svolti meno screening oncologici, oltre 2,1 milioni, e sono sempre di più le persone che rinunciano a curarsi, con un aumento del 40% nel 2020, in misura maggiore le donne". "Una ...

Jodie Foster oggi: intervista esclusiva a Elle ... ho il rossetto, le unghie rosse, guido in modo spericolato, ma nel film ho deciso di essere meno ... Ho passato anni sul set circondata da uomini, le donne avevano solo ruoli secondari, magari la mamma ...

La crociata di Jill Biden, basta donne pagate meno uomini Agenzia ANSA Gelosia, come imparare a gestirla per vivere più sereni Gelosi per natura? – La gelosia è difficile da controllare perché è legata a meccanismi atavici, messi a punto dall’evoluzione per salvaguardare la sopravvivenza della specie: il maschio teme l’infede ...

Covid Toscana, più guariti che nuovi positivi ma crescono i ricoverati Più guariti che nuovi positivi anche oggi, anche se i nuovi casi Covid sono più numerosi rispetto al giorno prima. Sono infatti 1.197 quelli registrati e individuati nelle ultime ventiquattro ore in T ...

...Salutequità vengono svoltiscreening oncologici, oltre 2,1 milioni, e sono sempre di più le persone che rinunciano a curarsi, con un aumento del 40% nel 2020, in misura maggiore le". "Una ...... ho il rossetto, le unghie rosse, guido in modo spericolato, ma nel film ho deciso di essere... Ho passato anni sul set circondata da uomini, leavevano solo ruoli secondari, magari la mamma ...Gelosi per natura? – La gelosia è difficile da controllare perché è legata a meccanismi atavici, messi a punto dall’evoluzione per salvaguardare la sopravvivenza della specie: il maschio teme l’infede ...Più guariti che nuovi positivi anche oggi, anche se i nuovi casi Covid sono più numerosi rispetto al giorno prima. Sono infatti 1.197 quelli registrati e individuati nelle ultime ventiquattro ore in T ...