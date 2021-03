Medici, battaglia senza fine per l’ordine: “Annullate le elezioni” (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ordine dei Medici, continua lo scontro per il rinnovo delle cariche. La lista Ordinatamente ha richiesto gli atti e ha inoltrato una diffida affinchè le elezioni siano Annullate. Per questo, già promette di ricorrere in Tribunale. E fa sapere: “Questa mattina la commissione ha deciso di continuare lo spoglio interrotto tre giorni fa senza alcuna spiegazione su ciò che è accaduto”. “Alla nostra richiesta di chiarimenti, è stata data una non-spiegazione verbale, che sosteneva che i dati reali fossero quelli risultanti dalla piattaforma, e che ci fosse un errore nei dati messi a verbale nei giorni precedenti, come se un errore di circa 2000 votanti in più dichiarati fosse una banalità e non abbia ripercussioni sulla legalità e la trasparenza dell’elezione”. “A ciò, inoltre, si è ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ordine dei, continua lo scontro per il rinnovo delle cariche. La lista Ordinatamente ha richiesto gli atti e ha inoltrato una diffida affinchè lesiano. Per questo, già promette di ricorrere in Tribunale. E fa sapere: “Questa mattina la commissione ha deciso di continuare lo spoglio interrotto tre giorni faalcuna spiegazione su ciò che è accaduto”. “Alla nostra richiesta di chiarimenti, è stata data una non-spiegazione verbale, che sosteneva che i dati reali fossero quelli risultanti dalla piattaforma, e che ci fosse un errore nei dati messi a verbale nei giorni precedenti, come se un errore di circa 2000 votanti in più dichiarati fosse una banalità e non abbia ripercussioni sulla legalità e la trasparenza dell’elezione”. “A ciò, inoltre, si è ...

Advertising

anteprima24 : ** #Medici, battaglia senza fine per l'ordine: 'Annullate le elezioni' ** - Yogaolic : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie De Luca: 'Migliaia di medici pronti a vincere la battaglia contro il virus' - - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie De Luca: 'Migliaia di medici pronti a vincere la battaglia contro il virus' -… - SarraLuca73 : No, ma licenziamo i medici e gli infermieri che non si vaccinano. Battaglia giusta, ma un sano benaltrismo non guas… - Marinellys : RT @Vzla_EnItalia: Medici venezuelani in #Molise: il Covid è battaglia mondiale. Dobbiamo vincerla insieme! -