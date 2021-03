Max Gazzè, come nasce il nuovo album «La matematica dei rami» (Di venerdì 26 marzo 2021) Il nuovo album di Max Gazzé «La matematica dei rami», in uscita il 9 aprile, con dentro il brano sanremese Il farmacista, è stato registrato live, con la band in studio. Una scelta volutamente controcorrente. «Solo strumenti e suoni veri, nessun campionamento, nessun autotune per la voce. Oggi che tutti usano le stesse tecnologie, gli stessi software, la musica è diventata irrimediabilmente piatta, inascoltabile. Ma la natura rimetterà le cose a posto. L’essere umano ha un anima che percepisce il mondo in modo diverso da come la nostra mente lo interpreta. Misuriamo, ingabbiamo la realtà in sistemi euclidei di linee rette perché ci rassicura, mentre dovremmo accettare i nostri limiti: non solo non possiamo spiegare tutto, ma è l’asimmetria della natura ciò cui l’uomo risponde meglio. Lo stesso vale per ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Ildi Max Gazzé «Ladei», in uscita il 9 aprile, con dentro il brano sanremese Il farmacista, è stato registrato live, con la band in studio. Una scelta volutamente controcorrente. «Solo strumenti e suoni veri, nessun campionamento, nessun autotune per la voce. Oggi che tutti usano le stesse tecnologie, gli stessi software, la musica è diventata irrimediabilmente piatta, inascoltabile. Ma la natura rimetterà le cose a posto. L’essere umano ha un anima che percepisce il mondo in modo diverso dala nostra mente lo interpreta. Misuriamo, ingabbiamo la realtà in sistemi euclidei di linee rette perché ci rassicura, mentre dovremmo accettare i nostri limiti: non solo non possiamo spiegare tutto, ma è l’asimmetria della natura ciò cui l’uomo risponde meglio. Lo stesso vale per ...

