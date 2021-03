Masters1000 Miami 2021: Jannik Sinner domina contro Hugo Gaston e vola al terzo turno (Di venerdì 26 marzo 2021) Tutto troppo facile per Jannik Sinner che batte con un doppio 6-2 in poco più di un’ora il francese Hugo Gaston nel match di secondo turno del Masters 1000 di Miami. Evidente la differenza tecnica tra i due tennisti, con l’altoatesino che ha giocato un match di assoluto livello, affidandosi alla sua consueta spinta propulsiva. Una prestazione decisamente positiva che fan ben sperare per il proseguo del torneo che al terzo turno dovrebbe prevedere la sfida contro il russo Karen Khachanov. Sinner mette subito le cose in chiaro, l’altoatesino impiega tre game per allungare sul transalpino sfruttando la prima palla break trovando una risposta profondissima, sulla quale l’avversario sbaglia il suo rovescio (2-1). Nessuna ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Tutto troppo facile perche batte con un doppio 6-2 in poco più di un’ora il francesenel match di secondodel Masters 1000 di. Evidente la differenza tecnica tra i due tennisti, con l’altoatesino che ha giocato un match di assoluto livello, affidandosi alla sua consueta spinta propulsiva. Una prestazione decisamente positiva che fan ben sperare per il proseguo del torneo che aldovrebbe prevedere la sfidail russo Karen Khachanov.mette subito le cose in chiaro, l’altoatesino impiega tre game per allungare sul transalpino sfruttando la prima palla break trovando una risposta profondissima, sulla quale l’avversario sbaglia il suo rovescio (2-1). Nessuna ...

