Masters 1000 Miami 2021: Musetti approda al secondo turno (Di venerdì 26 marzo 2021) Debutto positivo per Lorenzo Musetti che supera Michael Mmoh con il punteggio di 6-4 6-4 nel round inaugurale del Miami Open, Masters 1000 in corso nella famosa città della Florida. Match ordinato e concreto del giovane azzurro che lima l’americano in due parziali nonostante in qualche frangente gli abbia concesso chance di rientrare. Dopo l’ottima settimana di Acapulco, Musetti parte con il piede giusto e nel secondo round se la vedrà contro Benoit Paire. IL TABELLONE RIVIVI IL LIVE RECAP – In avvio Mmoh si trova subito a fronteggiare quattro palle break, ma è pronto e annulla con merito le chance di Musetti. Già nel terzo gioco però l’americano perde la battuta a quindici sbagliando una comoda volée dopo un buon attacco. Nel sesto gioco l’azzurro incappa in un paio ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Debutto positivo per Lorenzoche supera Michael Mmoh con il punteggio di 6-4 6-4 nel round inaugurale delOpen,in corso nella famosa città della Florida. Match ordinato e concreto del giovane azzurro che lima l’americano in due parziali nonostante in qualche frangente gli abbia concesso chance di rientrare. Dopo l’ottima settimana di Acapulco,parte con il piede giusto e nelround se la vedrà contro Benoit Paire. IL TABELLONE RIVIVI IL LIVE RECAP – In avvio Mmoh si trova subito a fronteggiare quattro palle break, ma è pronto e annulla con merito le chance di. Già nel terzo gioco però l’americano perde la battuta a quindici sbagliando una comoda volée dopo un buon attacco. Nel sesto gioco l’azzurro incappa in un paio ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 DIRETTA MIAMI OPEN 2021/ Musetti Mmoh video streaming tv: anche Caruso è eliminato Senza i Big Three, lo abbiamo già detto, il tabellone maschile è pronto a regalarci grandi sorprese: per la prima volta di sempre questo Masters 1000 sarà con tutta probabilità vinto da un tennista ...

ATP Masters 1000 Miami, Caruso si ferma al primo turno contro Uchiyama In attesa dei nomi più in forma del momento, termina di nuovo al primo turno l'avventura di un italiano al Masters 1000 di Miami, primo appuntamento della stagione dei '1000'. Esce subito di scena infatti il n°85 del mondo Salvatore Caruso . Sul cemento della Florida il siciliano non esprime il suo miglior ...

ATP Miami 2021, il tabellone del Masters 1000: ostacolo Zverev per Sinner Sky Sport Sinner-Gaston, Masters1000 Miami: programma, orario, tv, streaming Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Gaston in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Hugo Gasto ...

Diretta Miami Open 2021/ Musetti Mmoh streaming tv: Sandgren vince per abbandono Diretta Miami Open 2021 Musetti Mmoh streaming video tv: orario e risultato live delle partite che si giocano nel torneo di tennis Masters 1000 in Florida.

