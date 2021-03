Masters 1000 Miami 2021: Lorenzo Musetti vince all’esordio, battuto Michael Mmoh. Ora c’è Paire (Di venerdì 26 marzo 2021) Sotto gli occhi di un interessato Benoit Paire, che lo affronterà al secondo turno, Lorenzo Musetti vince il suo match d’esordio al Masters 1000 di Miami, battendo l’americano Michael Mmoh, numero 181 del ranking ATP, con un convincente 6-4 6-4 in un’ora e 38 minuti. Per il diciannovenne di Carrara c’è già ora un dato: supererà Marco Cecchinato nel ranking ATP, diventando in questo modo numero 7 d’Italia e (temporaneamente) 90 del mondo. Diventano così quattro gli azzurri al secondo turno, in attesa del termine dell’incontro di Thomas Fabbiano. Mmoh inizia in modo disastroso (due doppi falli e un gratuito), ma si comporta bene sulle tre palle break, con mezzo miracolo al volo nella terza occasione, per ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Sotto gli occhi di un interessato Benoit, che lo affronterà al secondo turno,il suo match d’esordio aldi, battendo l’americano, numero 181 del ranking ATP, con un connte 6-4 6-4 in un’ora e 38 minuti. Per il diciannovenne di Carrara c’è già ora un dato: supererà Marco Cecchinato nel ranking ATP, diventando in questo modo numero 7 d’Italia e (temporaneamente) 90 del mondo. Diventano così quattro gli azzurri al secondo turno, in attesa del termine dell’incontro di Thomas Fabbiano.inizia in modo disastroso (due doppi falli e un gratuito), ma si comporta bene sulle tre palle break, con mezzo miracolo al volo nella terza occasione, per ...

