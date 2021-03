Masters 1000 Miami 2021 | il montepremi e il prize money

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ile ildeldi, evento in programma da mercoledì 24 marzo a domenica 4 aprile. Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Lorenzo Musetti parteciperanno all’evento beneficiando della presenza in tabellone principale: ottima vetrina per gli azzurri. Iltotale del torneo statunitense è 2.798.497 euro, dei quali 251.169 euro andranno di diritto al vincitore del torneo, il quale potrà usufruire inoltre dipunti del ranking maschile. Di seguito la suddivisione di compensi e punti Atp....

Eliminati invece Fabbiano e Caruso, oggi esordio per Sinner Inizia con il piede giusto l'avventura di Lorenzo Musetti al torneo Miami Open, primostagionale. Nella notte italiana, il ...Buona la prima per Lorenzo Musetti al torneo Miami Open, primostagionale. Nella notte italiana il 19enne talento del tennis azzurro, numero 94 del mondo, ha battuto per 6 - 4 6 - 4, in un'ora e 38 minuti di gioco, lo statunitense Michael Mmoh, n.181 ...Arrivata in Florida dopo il bel cammino a Guadalajara e il brusco stop di Monterrey, la tennista marchigiana studentessa di Unicam Elisabetta Cocciaretto ha subito iniziato col piede giusto il Master ...Home; Tennis News; Novak Djokovic; Il numero uno al mondo Novak Djokovic è assente dai campi da gioco dagli ultimi Australian Open 2021, torneo che ha vinto e che gli ha consenti ...