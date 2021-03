Masters 1000 Miami 2021, i risultati del 25 marzo. Avanza Lorenzo Musetti, fuori Caruso e Fabbiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Sul cemento outdoor statunitense si è disputato il primo turno della parte bassa del tabellone del torneo ATP Miami 2021 di tennis, di categoria Masters 1000. Oggi c’erano tre azzurri in campo: passa ai trentaduesimi Lorenzo Musetti, mentre vengono eliminati Salvatore Caruso e Thomas Fabbiano. Lorenzo Musetti supera lo statunitense Michael Mmoh con un duplice 6-4, mentre lo sloveno Aljaz Bedene batte Thomas Fabbiano in tre set con il punteggio di 7-6 1-6 6-3, infine il nipponico Yasutaka Uchiyama elimina Salvatore Caruso con lo score di 6-3 6-4. Il serbo Miomir Kecmanovic piega in tre partite il britannico Liam Broady per 7-5 6-7 6-1, mentre il kazako Mikhail Kukushkin approfitta del ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Sul cemento outdoor statunitense si è disputato il primo turno della parte bassa del tabellone del torneo ATPdi tennis, di categoria. Oggi c’erano tre azzurri in campo: passa ai trentaduesimi, mentre vengono eliminati Salvatoree Thomassupera lo statunitense Michael Mmoh con un duplice 6-4, mentre lo sloveno Aljaz Bedene batte Thomasin tre set con il punteggio di 7-6 1-6 6-3, infine il nipponico Yasutaka Uchiyama elimina Salvatorecon lo score di 6-3 6-4. Il serbo Miomir Kecmanovic piega in tre partite il britannico Liam Broady per 7-5 6-7 6-1, mentre il kazako Mikhail Kukushkin approfitta del ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 DIRETTA MIAMI OPEN 2021/ Musetti Mmoh video streaming tv: anche Caruso è eliminato Senza i Big Three, lo abbiamo già detto, il tabellone maschile è pronto a regalarci grandi sorprese: per la prima volta di sempre questo Masters 1000 sarà con tutta probabilità vinto da un tennista ...

ATP Masters 1000 Miami, Caruso si ferma al primo turno contro Uchiyama In attesa dei nomi più in forma del momento, termina di nuovo al primo turno l'avventura di un italiano al Masters 1000 di Miami, primo appuntamento della stagione dei '1000'. Esce subito di scena infatti il n°85 del mondo Salvatore Caruso . Sul cemento della Florida il siciliano non esprime il suo miglior ...

Masters 1000 Miami: Il programma completo di Venerdì 26 Marzo 2021. Arriva l'esordio di Jannik Sinner LiveTennis.it Masters 1000 Miami 2021, i risultati del 25 marzo. Avanza Lorenzo Musetti, fuori Caruso e Fabbiano Sul cemento outdoor statunitense si è disputato il primo turno della parte bassa del tabellone del torneo ATP Miami 2021 di tennis, di categoria Masters 1000. Oggi c’erano tre azzurri in campo: passa ...

Masters 1000 Miami 2021: Lorenzo Musetti esordisce con l'americano Michael Mmoh C’è sicuramente grande attesa ed anche un po’ di pressione su Musetti, che dovrà confermarsi dopo aver stupito in Messico. Dopo la splendida cavalcata ad Acapulco, dove ha raggiunto la semifinale, Lor ...

