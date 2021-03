Massimiliano Mollicone ha deciso | ecco con chi farà l’uscita esterna

Leggi su ck12

(Di venerdì 26 marzo 2021) Chiude la settimana di trasmissioni di “Uomini e Donne” e chiude con la scelta del nuovo tronista del trono classico,, su quale corteggiatrice portare in uscita: la prescelta, secondo le anticipazioni raccolte dalla Redazione di Cronaka 12, è Vanessa Spoto E’ stata una settimana intensa quella che si chiude a “Uomini e Donne” il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Una settimana nella quale si è assisto a ben quattro abbandoni. Hanno aperto le danze Claudio Cervoni e Sabina Ricci che nella puntata dal 22 marzo hanno comunicato la scelta di proseguire lontani dai riflettori la loro nascente storia d’amore. E’ stato poi il turno di Gero Natale che ha lasciato il programma per tornare a seguire i locali di famiglia in grave difficoltà per la pendemia da ...