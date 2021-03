Mario Draghi | attacco duro alle case farmaceutiche | “I cittadini si sentono ingannati” | le dosi devono rimanere in Europa

Advertising

borghi_claudio : Qui siamo MOLTO MOLTO MOLTO avanti nella presa di coscienza. 'Il mercato unico non ha risposto nè alle disuguaglian… - lucianonobili : Della replica a braccio di Mario #Draghi colpisce la chiarezza, la tranquillità, l’assenza di qualsiasi reticenza,… - LegaSalvini : Claudio #Borghi: “«Il mercato unico non ha risposto né alle disuguaglianze né alla disoccupazione. È lo Stato che d… - Red01488207 : RT @Drittorovescio_: 'Mi sembra che Mario Draghi non faccia valere la sua autorevolezza' @GiorgiaMeloni a #Drittoerovescio - Ettore572 : RT @AnnalisaChirico: Dopo Pasqua dovrà esserci un cambio di passo: chiudere è facile, è stata la specialità del governo precedente. Quello… -

Il vertice europeo sulla crisi sanitaria e sui vaccini ha costituito un assist per il Premier, europeista convinto, per rilanciare la strada degli Eurobond , un tema caldissimo nel recente passato, che sinora ha sempre portato ad un flop del dibattito in ambito europeo. Ma oggi ...Borrelli era comunque in scadenza di mandato a marzo, tuttaviaera a caccia di nuovi assetti e la testa di Borrelli fu una delle prime a rotolare via. Dopo un lungo periodo di silenzio ...Secondo dati della Commissione, la Ue ha ricevuto 88 milioni di dosi e ne attende altri 360 nel II trimestre. L’azienda anglo-svedese è già indietro di almeno 90 milioni ...In arrivo una nuova fascia colorata di giallo rafforzato in cui i bar e i ristoranti potranno aprire a pranzo con orario ridotto, fino alle 15 o alle 16.