Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, pace fatta tra le due ex inquiline del Gf Vip (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Grande Fratello, è ormai finito da un mese, ma ancora non si placano le polemiche, sui rapporti, che si sono instaurati nella casa, tra gli inquilini. Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando al Gf VipA tenere banco, l’amicizia che sembrava inattaccabile, tra Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I tre inquilini, all’interno della casa, avevano stretto un’amicizia speciale, fatta di confidenze e di complicità, che però, a qualche settimana dalla fine del reality, è andata a naufragare. In realtà, i rapporti si sono incrinati, tra Maria Teresa Ruta da una parte, e Tommaso Zorzi e Stefania ... Leggi su formatonews (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Grande Fratello, è ormai finito da un mese, ma ancora non si placano le polemiche, sui rapporti, che si sono instaurati nella casa, tra gli inquilini.al Gf VipA tenere banco, l’amicizia che sembrava inattaccabile, tra, Tommaso Zorzi e. I tre inquilini, all’interno della casa, avevano stretto un’amicizia speciale,di confidenze e di complicità, che però, a qualche settimana dalla fine del reality, è andata a naufragare. In realtà, i rapporti si sono incrinati, trada una parte, e Tommaso Zorzi e...

Advertising

RutaAllTheWay : RT @RutaAllTheWay: Maria Teresa : porca vacca rana che c'è ? Stefania : niente ?? MT : uh no, qualcosa c'è, anche piccola ma c'è awww sciu… - peppe844 : #gfvip Maria Teresa Ruta, pace fatta con Stefania #Orlando? Le parole dell'ex gieffina sul presunto litigio - amarillys_02 : RT @pashqual: a me fa troppo ridere che è tornato il sereno addirittura tra matilde e maria teresa e non tra mtr e pippo, chi l'avrebbe mai… - lilacwinae : da quando ha voltato le spalle a maria teresa non ne azzecca una, ogni giorno cade sempre più in basso, è proprio v… - ChrFani : RT @zaiapresidente: ?? Sulla porta della loro stanza di degenza, le due metà di un cuore spezzato che si attraggono e ricongiungono. Un’imm… -