Maria Teresa Ruta commenta i rumor sul litigio con Stefania Orlando (Di venerdì 26 marzo 2021) Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando nelle ultime settimane passate nella casa del GF Vip hanno avuto qualche discussione. Nei giorni scorsi la cantante di Babilonia è anche stata parecchio fredda nel parlare della sua ex coinquilina: "Non ho nulla da chiarire. Ci siamo solo incrociate a Domenica Live. Ci sono state delle cose che ho letto che non ho condiviso. Una telefonata si può fare da parte di entrambe. Evidentemente nessuna delle due ha ancora sentito l'esigenza di farla". Per questi motivi abbiamo pensato tutti ci fosse della maretta tra le due gieffine, ma potrebbe non essere così. Ieri ospite a Pomeriggio 5 Mary T ha dichiarato di essere in buoni rapporti con la collega e di averla sentita la mattina al telefono: "Ma come abbiamo litigato? Non è così, anche se lo dicono i giornali, anzi, ...

