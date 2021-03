Maria De Filippi e Barbara D’Urso, ex autore di Mediaset vuota il sacco: “Guerra segreta dietro i sorrisi” (FOTO) (Di venerdì 26 marzo 2021) Guerra fra Maria De Filippi e Barbara D’Urso? Stando all’ospitata avvenuta qualche anno fa a C’è Posta per Te, pare che Maria De Filippi e Barbara D’Urso hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Infatti, anche Lady Cologno in diverse occasioni ha detto che la moglie di Maurizio Costanzo è la regina della televisione italiana. Resta il fatto che da un po’ di tempo si continua a parlare di una certa Guerra a distanza fra le due professioniste Mediaset. Dal 2017 le due conduttrici hanno smesso di nominarsi a vicenda e alcuni magazine e siti di gossip e televisione hanno iniziato a scrivere di rapporti raffreddati fra Barbara e Maria. Ovviamente questa informazione non è mai ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 26 marzo 2021)fraDe? Stando all’ospitata avvenuta qualche anno fa a C’è Posta per Te, pare cheDehanno sempre avuto un ottimo rapporto. Infatti, anche Lady Cologno in diverse occasioni ha detto che la moglie di Maurizio Costanzo è la regina della televisione italiana. Resta il fatto che da un po’ di tempo si continua a parlare di una certaa distanza fra le due professioniste. Dal 2017 le due conduttrici hanno smesso di nominarsi a vicenda e alcuni magazine e siti di gossip e televisione hanno iniziato a scrivere di rapporti raffreddati fra. Ovviamente questa informazione non è mai ...

Advertising

stadioofficial : Maria De Filippi ha sempre tenuto alta l’attenzione allo sviluppo del talento, ascolta i giovani senza mai giudicar… - sonoioeboh : RT @m4riagiovannaa: comunque alla gente che dice che Sangio e Giulia sono raccomandati quando il loro talento è visibilissimo vorrei dire c… - impenautsbutter : Vuole vincere amici di Maria De Filippi - EvSupremacy : RT @m4riagiovannaa: comunque alla gente che dice che Sangio e Giulia sono raccomandati quando il loro talento è visibilissimo vorrei dire c… - _alemirai : RT @jkbonsai: allora @ Maria De Filippi lo vuoi capire che aka piscia in testa a tutti o ti devo far diventare mora per forza https://t.co… -