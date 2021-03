Marco Van Basten | “Aboliamo il fuorigioco per migliorare il calcio”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il Var ha cambiato il modo di giocare a, ma le novità e le proposte non finiranno di certo. Una di queste arriva da uno dei calciatori più eleganti di sempre,Van. In un’intervista a Sky Sport, l’ex stella del Milan, campione europeo del 1988, ha spiegato la sua posizione riguardo varie componenti delattuale, tra cui il. Scudetto ’90: Alemao polemizza con VanCosa ha dettoVan? Il Cigno di Utrecht non è nuovo a dichiarazioni sportive condite da un ferreo utopismo. Il, secondo l’olandese, deve essere al passo con i tempi e mutare il suo approccio attuale. “Ilè un gioco fantastico, ma penso che possiamo fare ancora molto per ...

Advertising

PisaSC : Marco van Basten, Romeo Anconetani e Mario Been all’Arena Garibaldi prima di Pisa-Milan 1988/1989 ?? - infoitsport : Marco Van Basten vuole abolire il fuorigioco - giufragio : Però?! dopo che Conte ha procurato 209miliardi colui ke diceva ke van spesi bene..li regala agli evasori? Marco Tra… - dududu_dadaumpa : @ciaffoone Il miglior olandese che abbia mai giocato in Italia.. Marco Van Basten! ?? - Felix_il_gatto : @ciaffoone Marco Van Basten, peccato che abbia dovuto smettere di giocare troppo presto -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Van

Liberoquotidiano.it

L'ex attaccante del MilanBasten supporta alcune idee rivoluzionarie per cambiare il calcio e 'renderlo più spettacolare, più interessante, più eccitante. Dobbiamo lavorare in quella direzione'. Secondo l'olandese, ...Basten sembra proprio non amare la regola del fuorigioco. L'ex attaccante del Milan e ora consigliere della Fifa in più di una circostanza ha parlato della sua proposta per modificare la ...Marco van Basten vuole cambiare radicalmente il calcio. L'ex fuoriclasse olandese di Ajax e Milan nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sports UK ha parlato delle sue ambiziose ...La Casa bavarese, accompagnata dal Team RMG, è stata in Spagna per provare la nuova auto in configurazioni differenti e con pneumatici di varie marche, completando anche le prime simulazioni endurance ...